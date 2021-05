Vodafone Portugal manteve crescimento nas receitas

A Vodafone Portugal obteve, no ano fiscal que terminou em março deste ano, receitas de serviços de 989 milhões de euros, uma subida de 0,6%.Só no quarto trimestre - de janeiro a março de 2021 - este indicador cresceu 1,3% em termos homólogos para 247 milhões de euros. O que permitiu que as receitas totais atingissem 1.084 milhões de euros, mais 0,3% que no ano fiscal anterior.Segundo um comunicado da empresa, que só revela estes dois indicadores financeiros, no final de março tinha 4,53 milhões de clientes móveis e 749 mil clientes de televisão, com os clientes do serviço fixo de banda larga a atingirem os 814 mil, o que significa uma evolução anual, respetivamente, de -3,3%, 10,3% e 9,6%.A Vodafone Portugal diz que "os principais indicadores mantiveram a tendência positiva registada nos últimos anos" e refletem "o crescimento contínuo e sustentado do negócio fixo e a estabilização do segmento móvel".No final de março, a rede fixa da empresa chegava a 3,8 milhões de lares e empresas.Em termos globais, o lucro bruto da Vodafone foi de 536 milhões de euros no último ano fiscal, que terminou em março, face aos 455 milhões de perdas no período anterior.O lucro bruto anual chegou aos 4.400 milhões de euros, 453% mais do que no ano anterior, enquanto que os benefícios operativos alcançaram os 5.097 milhões de euros, 24,3% mais do que no ano anterior, disse a companhia em comunicado enviado à Bolsa de Londres.As receitas situaram-se nos 43 milhões e 809 mil euros, uma descida de 2,6% em relação ao ano anterior, acrescentou a Vodafone realçando o "bom rendimento" no mercado alemão.