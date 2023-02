Vantage Towers anuncia parceria para gestão remota de torres

A Vantage Towers anunciou esta segunda-feira uma parceria com a IoT.nxt, fornecedora de soluções de internet das coisas [Internet Of Things - IOT, na sigla em inglês], para a gestão remota das torres de telecomunicações.

"O objetivo da colaboração é implementar uma solução digital segura para gestão remota de sensores, equipamentos passivos e alarmes nas torres, aproveitando o poder da IoT", refere a empresa britânica, numa nota enviada às redações.



Segundo a companhia, mais de 700 "sites" entre Portugal, Espanha e Irlanda já foram equipados com esta tecnologia, que "visa agilizar processos e reduzir intervenções manuais". Em breve, será lançado noutros mercados, garante a Vantage Towers.





"Esta parceria com a IoT.nxt faz parte da estratégia da Vantage Towers de se tornar uma TowerCo totalmente digital e definir um novo padrão na indústria, oferecendo uma abordagem mais moderna e tecnologicamente avançada para gerir e operar torres de telecomunicações. As soluções comprovadas do IoT.nxt estão a ajudar a Vantage Towers a alcançar essa estratégia, além de resolver as necessidades operacionais atuais, permitindo que adicionem novos meios de forma atempada no futuro", acrescenta a empresa alemã, que atua no mercado de torres de telecomunicações na Europa.





Notícia corrigida às 13h24