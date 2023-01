American Tower e Brookfield planeiam OPA conjunta sobre a Cellnex

A American Tower em conjunto com o fundo de capital de risco Brookfield está a ponderar o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a espanhola Cellnex, avança esta sexta-feira o OK Diario, citando fontes conhecedoras do processo. Os investidores já terão contratado o Morgan Stanley para assessorar a operação, que visaria a saída de bolsa da nona maior empresa do Ibex-35.



A aquisição permitiria à American Tower reforçar significativamente a presença na Europa - a empresa já comprou as torres da Telxius à Telefónica por 7.700 milhões de euros em janeiro de 2021 e comprou a fibra das torres da operadora no verão passado por 120 milhões - e tornar-se a maior empresa de infraestruturas de telecomunicações a nível mundial.





Leia Também Tobias Martínez demite-se do cargo de CEO da Cellnex

O jornal adianta que a Cellnex está a ser assessorada pelo Goldman Sachs e que os seus principais acionistas estão recetivos à proposta, desde que esta represente um bom prémio. Entre os acionistas abertos a vender as suas ações contam-se a família Benetton, que detém 8,54% da Cellnex, bem como o fundo GIP (7%) e a Criteria, "holding" do La Caixa, que controla 4,8% do capital da empresa espanhola.A capitalização bolsista da Cellnex ronda os 23.500 milhões de euros, sendo a nona cotada do Ibex-35 mais valiosa, superando nomes como a Repsol ou a Telefónica. Já a American Tower está avaliada em bolsa por 108.400 milhões de dólares, mais do quádruplo do que a empresa espanhola. Quanto ao fundo Brookfield, gere mais de 750 mil milhões de dólares.Curisosamente, o Brookfield aliou-se à Cellnex em maio de 2022 na corrida às torres da Deutsche Telekom, um negócio de 20 mil milhões de euros, mas acabou por ser a "private-equity" norte-americana KKR a comprar os ativos da operadora alemã.A Cellnex conta com presença na Áustria, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça, o que garantiria à American Tower uma posição de relevo no "velho continente".