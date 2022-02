Leia Também Da energia à banca, onde chegou o ataque à Vodafone

Vários dias depois do ataque informático que gerou um "apagão" nos serviços, a Vodafone Portugal publica em vários meios de comunicação uma carta aberta sobre o tema. Neste contexto, a empresa recorda que o "blackout" de que foi alvo, na noite de 7 de fevereiro, desligou "a vida de milhões de portugueses", sublinhando os constrangimentos em "escolas, hospitais e bombeiros", assim como nas empresas.E, na mesma carta aberta, a operadora liderada por Mário Vaz admite que poderá nem sequer chegar a conhecer as motivações que levaram a este ataque à rede. "Não sabemos, e se calhar nunca vamos saber, porquê."A Vodafone indica que "talvez tenha sido a ideia" de "destruir" aquilo que a operadora é, afetando as ligações com "colaboradores, clientes, parceiros, Estado e sociedade civil".O ataque à Vodafone deixou os serviços da operadora indisponíveis desde a noite de 7 de fevereiro, com a operadora a confirmar no dia seguinte que tinha sido alvo de um ataque. Os trabalhos de reposição de serviço prolongaram-se ao longo dos dias seguintes, gradualmente recuperando os serviços de voz fixa e móvel, redes móveis e televisão.No dia 11 de fevereiro, a passada sexta-feira, a Vodafone informou os clientes de que tinha estabilizado a rede.Ainda assim, alguns clientes empresariais continuam a registar constrangimentos do serviço. Ao Negócios, fonte oficial da Vodafone Portugal indica que "à data de hoje existem situações residuais em processo final de resolução em clientes empresariais.""São casos associados a soluções técnicas especificas, cuja estabilidade estamos a robustecer", indica a mesma fonte. "A Vodafone continua a trabalhar arduamente para garantir o completo restabelecimento da normalidade, com novas soluções encontradas diariamente e sempre em permanente contacto com os clientes empresariais, no sentido de minimizar o impacto nas suas atividades."A Vodafone tem cerca de quatro milhões de clientes em Portugal. O ciberataque de que foi alvo afetou diversas áreas, criando constrangimentos em diversos setores, da energia à banca. A questão começou como "problema técnico" na noite de 7 de fevereiro, mas rapidamente escalou para um "ato terrorista", como classificou o CEO da operadora, que deixou marcas um pouco por toda a parte.Mário Vaz descreveu o ataque como um "ato terrorista e criminoso", que obrigou a empresa a um trabalho "moroso" para recuperação de serviços. "Estamos a refazer tudo aquilo que foi desfeito", indicou o líder da Vodafone Portugal, na conferência de imprensa no dia a seguir ao ataque informático.Em décadas de operação no país, a companhia indica que nunca passou por nada de uma dimensão semelhante, apesar de estar "permanentemente sujeita a tentativas de ataques". Desde o primeiro momento que a Vodafone indicou não ter encontrado indícios de que os dados dos clientes tivessem sido comprometidos.O ataque está a ser investigado pela Polícia Judiciária e foi também notificado à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e ao regulador das comunicações, a Anacom.