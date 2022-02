Ciberataque à Vodafone: PJ segue pista de hacker russo

A unidade de cibercrime da Polícia Judiciária e os Serviços de Inteligência (SIS) estão a seguir uma pista relacionada com um hacker russo no caso do ciberataque à Vodafone, segundo noticia esta sexta-feira o Expresso . A operadora foi alvo de um ciberataque que gerou problemas de acesso para os clientes a partir de segunda-feira, mas os primeiros sinais terão surgido a 24 de janeiro num fórum online russo de acesso pago, onde piratas informáticos transacionam dados e informações quase sempre ilegais.De acordo com o semanário, um hacker anunciou no fórum Exploit.in estar à procura de compradores para o acesso ilegal ao sistema informático de uma companhia de telecomunicações portuguesa com receitas entre os 1 a 4 mil milhões de dólares. "Vou ouvir as vossas propostas de preços", escreveu, propondo como ponto de partida os 2.500 dólares.

"Estamos a investigar a mensagem de hacker russo", confirmou uma fonte que investiga os mais recentes ciberataques em Portugal, em declarações ao Expresso. Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, classificou o ataque à rede como um "ato terrorista", que deixou a rede inoperacional e os quatro milhões de clientes em Portugal com problemas de acesso. Os primeiros trabalhos de recuperação do serviço foram iniciados na madrugada após o ataque ter sido detetado.