Vodafone lidera consórcio para ajudar empresas no 5G no âmbito do PRR

A Vodafone apresentou esta sexta-feira um polo de inovação, o Vodafone Boost Lab, que tem como objetivo apoiar as empresas no desenvolvimento de novos produtos e serviços na área do 5G e nas futuras gerações de redes de comunicações.O consórcio, que além da operadora de telecomunicações, junta a Capgemini e Ericsson, foi constituído no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O projeto foi dado a conhecer esta sexta-feira em Aveiro, na apresentação da Rede Nacional de Test Beds - que tem como objetivo aumentar o número de projetos pilotos.

"Através da test bed Vodafone Boost Lab serão disponibilizados os recursos necessários para que as empresas (em especial pequenas e médias (PMEs) e start-ups), possam desenvolver, experimentar, testar e validar produtos e serviços inovadores, assentes no 5G e nas próximas gerações de redes de comunicações, contribuindo para aumentar o nível de preparação tecnológica, apoiando a entrada no mercado daqueles produtos e serviços", refere a operadora britânica em comunicado.

Leia Também Luís Lopes é o novo CEO da Vodafone Portugal. Mário Vaz ruma a Espanha

O apoio estender-se-á a diferentes áreas, desde "a saúde digital, media e entretenimento e futuro da mobilidade até ao mercado".

"Esta é uma oportunidade única criada pelo PRR em que, embora apostados no 5G e no seu potencial, com o Vodafone Boos Lab estamos já hoje a capacitar a economia nacional e os seus produtos a pensar nas futuras gerações de redes", refere Mário Vaz, que cessa hoje funções como CEO da Vodafone Portugal.