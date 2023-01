Vodafone e Meo prolongam uso gratuito do 5G até 31 de março

Autoridade Nacional de Comunicações (

4.317 estações de base 5G instaladas, distribuídas por 271 concelhos, o que equivale a 88% dos concelhos no país, e por 1.191 freguesias (39%).



A Vodafone e a Meo vão prolongar a utilização gratuita do 5G, protelando uma vez mais o início da data para começar a cobrar aos clientes por esta tecnologia."Vamos estender gratuitamente até 31 de março de 2023", confirmou fonte oficial da Vodafone ao Negócios. Pouco depois, também fonte oficial da Meo confirmou que iria manter a gratuitidade até à mesma data.O prazo para começar a cobrar pela utilização do 5G tem vindo a ser adiado pelas operadoras sucessivamente, sendo que em novembro este foi adiado até 15 de janeiro, ou seja, este domingo.Desta forma, os clientes móveis destas operadoras que tiverem um telemóvel compatível com a rede vão poder usufruir desta sem qualquer custo extra até à data apontada.A Nos também tem adiado o início do prazo para começar a cobrar pelo uso do 5G, mas, até à data, ainda não comunicou se esta será novamente prolongada.Desde que foram atribuídas as licenças 5G, no final de 2021, os operadores têm levado a cabo esforços para disponibilizar a rede. Segundo os últimos dados daAnacom), no final do terceiro trimestre de 2022 haviaNotícia atualizada às 12h51