Quando começam a voar as companhias?

Várias companhias aéreas anunciaram já a retoma de voos regulares a partir de junho, designadamente para aeroportos portugueses. É que, apesar de muitas não terem deixado de assegurar essas ligações, foram forçadas a vários cancelamentos devido à pandemia.

É o caso da British Airways, que vai voltar a viajar com regularidade para Lisboa e Faro, e da Air France, que marcou já o regresso de um voo diário para a capital portuguesa assim como para o Porto. Também a Lufthansa marcou para junho a reabertura de 106 destinos, entre os quais Portugal. easyjet e brussels retomam dia 15 A Easyjet anunciou para 15 de junho a retoma de um "pequeno número de voos" em 20 aeroportos europeus, entre os quais se incluem as ligações entre Genebra, na Suíça, e as cidades de Lisboa e do Porto.

Também a Brussels Airlines planeia retomar as suas operações a partir de meados do próximo mês. O mesmo anúncio foi também feito pela companhia aérea grega Aegean Air, que planeia voltar a operar em Portugal, a partir de Lisboa, e pela "low-cost" Wizz Air, que quer retomar no dia 16 os voos de férias a partir do aeroporto britânico de Luton. ryanair e qatar agendam para julho.

A Ryanair anunciou já que vai retomar 40% dos voos regulares a partir de 1 de julho, sendo que para Portugal a maioria terá como destino o aeroporto de Faro. A Qatar também quer voltar a operar quatro voos por semana entre Lisboa e Doha em julho. Nesse mês, mais concretamente no dia 2, a Delta Airlines tem previsto repor um voo diário entre a capital portuguesa e o aeroporto JFK, em Nova Iorque. Já a TAP, por seu lado, tem prevista a retoma de rotas, sendo que o seu sistema de reservas prevê 23 em junho e 24 em julho.