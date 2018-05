Accionistas da TAP aprovam contas de 2017

A assembleia geral anual da TAP SGPS que se realizou esta quarta-feira teve uma participação superior a 95% do capital social, tendo todas as deliberações sido aprovadas.

Fonte oficial da TAP adiantou ao Negócios que a assembleia geral anual teve uma participação superior a 95% do capital social da TAP SGPS. "Foram aprovados os pontos usuais da assembleia geral anual, designadamente o relatório de gestão e as contas, em base consolidada e individual, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Todas as deliberações foram aprovadas", afirmou.