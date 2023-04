Aeroporto de Lisboa bate recorde ao ultrapassar 7 milhões de passageiros até março

Os aeroportos portugueses somaram quase 13 milhões de passageiros até ao fim de março, um aumento de 15% face ao mesmo período de 2019, levando a Vinci, dona da ANA, a falar de "números de tráfego recorde no primeiro trimestre em Portugal".



De acordo com o grupo francês, este aumento beneficiou "do rápido crescimento dos lugares oferecidos pelas companhias aéreas em todos os segmentos – tradicionais e low cost".





"Enquanto a Madeira continua a ser um destino popular (com um aumento de 44% no tráfego no Funchal, em parte devido à abertura de uma nova base da Ryanair em abril de 2022), Lisboa recebeu um recorde de 7 milhões de passageiros neste trimestre (mais 14% face a 2019) – impulsionado pelo excelente desempenho de ligações com França, Reino Unido e Brasil, entre outros", salienta a Vinci, acrescentando que "o mercado norte-americano também contribuiu, com novas rotas para Chicago e São Francisco, por exemplo".





De acordo com os dados do primeiro trimestre, o aeroporto do Porto registou um aumento dos passageiros de 12% face a 2019, para quase 3 milhões de passageiros, enquanto Faro cresceu 9,6% para cerca de 1,1 milhões. Os aeroportos açorianos geridos pela ANA somaram, por seu lado, 480 mil passageiros, mais 18% do que no primeiro trimestre de 2019.





Já comparativamente com os primeiros três meses de 2022, os dados agora divulgados pela Vinci revelam que o aeroporto de Lisboa, que ultrapassou os 7,1 milhões de passageiros, cresceu 58%.



Já pelo aeroporto do Porto passaram mais 50% de passageiros do que há um ano e por Faro mais 46%.



Na Madeira, o aumento da procura atingiu os 68% e nos Açores os 42%.





Só no mês de março, pelo conjunto dos aeroportos portugueses passaram mais 36% de passageiros do que no mesmo mês de 2022, e mais 14% do que em março de 2019.