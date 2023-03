Aeroporto do Porto com voos para Islândia, Letónia e Israel este verão

O aeroporto do Porto vai contar este verão com 14 novas rotas e ligações a mais três países, que são Islândia, Letónia e Israel.





Em comunicado, a ANA – Aeroportos de Portugal adianta que a partir do final deste mês, quando se inicia o verão IATA, seis novas companhias aéreas passam a operar no aeroporto do Porto. Trata-se da airBaltic, Austrian Airlines, Norwegian, PLAY, SAS Scandinavian Airlines e Sun D'Or.





De acordo com a gestora dos aeroportos nacionais, este verão será ainda reforçada a conectividade com Estocolmo, Shannon, Glasgow, Riga, Reiquiavique, Telavive e terá lugar um aumento das frequências para Viena, Copenhaga, Berlim, Bristol, Paris (Orly) e Nantes.





Irá ainda haver um incremento dos voos diretos de longo curso para Luanda, bem como dos voos charter para Cancun e Punta Cana.





"O aeroporto do Porto continua a aumentar com sucesso as ligações aos principais destinos turísticos, sendo França, Espanha, Suíça, Reino Unido e Alemanha os principais mercados de passageiros dos aeroportos fora de Portugal", refere a ANA na mesma nota, onde diz ainda que "continua a trabalhar no seu compromisso com a região norte, ao atrair mais rotas e conectividade nesta estação, essenciais para o desenvolvimento e sustentabilidade da atividade turística e económica regional e nacional".



Em 2022, passaram pelo aeroporto do Porto mais de 12,6 milhões de passageiros, o que representou um acréscimo de 116,3% em relação ano anterior.