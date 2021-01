Ajuda de 1,2 mil milhões de euros já chegou por inteiro à TAP

A companhia áerea TAP já recebeu o primeiro cheque de apoio financeiro no valor de 1,2 mil milhões de euros, tal como prometido pelo Governo português. A informação é avançada pelo Eco que cita uma fonte oficial do Ministério das Finanças."A TAP recebeu ainda em 2020 o total dos 1.200 milhões de euros previstos no âmbito do plano de reestruturação da companhia", confirmou a mesma fonte ao jornal digital.Desde julho que a TAP recebe tranches desse valor como forma de combater a crise financeira que se precipitou sobre a empresa com a chegada da pandemia da covid-19.O auxílio do Estado à transportadora aérea recebeu luz verde da Comissão Europeia com a condição de que o dinheiro fosse devoldido ou que fosse submetido a Bruxelas um plano de reestruturação (que ainda não foi aprovado).Além dos 1,2 mil milhões de euros, a TAP irá precisar de cerca de mais dois mil milhões de euros até 2024, mas as próximas tranches só poderão ser disponibilizadas depois do plano estratégico ser ratificado pela União Europeia.