Cheque para a TAP travado em Bruxelas

O plano de reestruturação da TAP, que prevê injetar na empresa um auxílio estatal de até 3,72 mil milhões de euros até 2024, continua à espera de uma resposta de Bruxelas para avançar. O Governo de António Costa esperava ter luz verde em março, passados três meses o processo continua sem avançar, escreve o Correio da Manhã. Segundo o jornal, o atraso tem causado estranheza junto da TAP. Ao CM, os ministérios das Infraestruturas e das Finanças remeteram as questões para a Comissão Europeia sem indicar se terão surgido dificuldades adicionais no processo.Bruxelas avançou ao CM que "continua a contactar as autoridades portuguesas sobre a reestruturação", indicando que a "avaliação está em curso", ainda sem indicar possíveis datas.