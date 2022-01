ANA processa ministro João Leão pela falta de publicação de portaria

Em causa está uma portaria proposta pela ANAC que prevê a subida de 50 cêntimos no valor da taxa de segurança cobrada aos passageiros. Documento foi aprovado em março do ano passado pelo ministro Pedro Nuno Santos e desde então que aguarda luz verde do ministro das Finanças.

