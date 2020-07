Após acordo para sair da TAP Neeleman já prepara nova companhia aérea

A compra do certificado da Compass requer, no entanto, a aprovação por parte do Departamento norte-americano dos Transportes. A Breeze já tinha solicitado permissão para operar como nova companhia aérea, mas a compra de uma licença já existente é habitualmente a forma mais rápida de iniciar a operação. A documentação, que foi apresentada na passada quinta-feira, 9 de julho, não revela o preço a pagar pelo certificado.



A Bloomberg refere ainda que a Breeze acordou com a Airbus o adiamento por seis meses, para agosto do próximo ano, das primeiras entregas das aeronaves A220-300 por si encomendadas.





A companhia conta com 15 jatos Embraer E190 alugados à Nordic Aviation Capital, tendo desistido do plano inicial de operar com aviões deste modelo comprados à Azul, a "low cost" brasileira fundada por Neeleman.



A Compass, que pertence à Trans States Holdings, operava voos regionais para a Delta Air Lines e a American Airlines e encerrou atividades a 5 de abril, após as duas gigantes reduzirem a capacidade por causa da pandemia.

David Neeleman, que chegou a acordo para sair da estrutura acionista da TAP no início deste mês, está a tentar lançar uma nova companhia aérea nos Estados Unidos, avança a Bloomberg.O empresário, que negociou a saída da transportadora aérea portuguesa no âmbito do reforço da posição do Estado para 72,5% do capital da TAP, está a tentar comprar o certificado operacional de uma companhia aérea extinta nos EUA e pretende iniciar a operação de voos fretados já em outubro.A Bloomberg, que cita documentos dos reguladores, refere que a Breeze Aviation Group, uma startup criada por Neeleman, quer iniciar a operação de voos fretados a 15 de outubro, estimando começar efetivamente os voos que sejam agendados em maio de 2021.A base operacional situar-se-á na região metropolitana de Minneapolis-St. Paul, no estado do Minnesota, ocupando as instalações que pertenciam à extinta Compass Airlines.