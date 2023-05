Audição de António Costa sobre intervenção do SIS chumbada

Os deputados que integram a comissão parlamentar de inquérito à TAP chumbaram esta quarta-feira as audições do primeiro-ministro, do seu secretário de Estado adjunto, do ministro da Administração Interna, do diretor nacional da PSP, do diretor do SIS e da secretária-geral do SIRP, com os votos contra do PS e a abstenção do PCP.





Estes dois partidos justificaram o chumbo destes requerimentos com o facto de entenderem que não se enquadram no âmbito da CPI à TAP.

O Chega tinha apresentado um requerimento para ouvir o diretor nacional da PSP, um outro para ouvir António Mendonça Mendes e ainda o ministro da Administração Interna. Já a Iniciativa Liberal tinha apresentado um requerimento para ouvir por escrito António Costa. Por seu lado, o Bloco de Esquerda queria ouvir o primeiro-ministro, preferencialmente presencialmente, assim como o diretor do SIS e a secretária-geral do SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa).Os três partidos justificam os requerimentos para estas audições por entenderem que há matéria realcionada com os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril e com a recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba por parte do SIS.

Os deputados do PS entenderam também chumbar o requerimento do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) para o pedido das cópias de toda a troca de emails, envolvendo Frederico Pinheiro, Cátia Rosas e outros, durante o processo de preparação da resposta a um requerimento desta CPI.





Bernardo Blanco, da IL, aceitou retirar a expressão "e outros", que levantou dúvidas ao PCP, explicando que ela constava no requerimento por desconhecer quem estava também nesses emails. Desta forma, apenas o PS votou contra, inviabilizando o pedido.





Os deputados votaram ainda outra documentação a solicitar, como a cópia dos protocolos SIS/Governo e SIRP/Governo, requerida pelo Bloco, os comunicados do Ministério das Infraestruturas e a listagem completa de toda a documentação/classificação, pedida pela Iniciativa Liberal.