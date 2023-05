António Costa: "Não vejo qualquer tipo de ilegalidade na atuação" do SIS

Leia Também IL força audição parlamentar do secretário de Estado adjunto de Costa

aproveitar esta ocasião que é o último debate que temos na sua qualidade de líder do Bloco de Esquerda não queria deixar de cumprimentar por estes anos de dedicação à liderança do partido", lembrando que " tivemos momentos de maior convergência e outros de maior divergência, mas o t empo encarregar-se-á seguramente de nos deixar na memória sobretudo dos bons momentos", frisou.

O primeiro-ministro reafirma que não houve qualquer ilegalidade na atuação dos serviços secretos na recolha do computador portátil do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas."Creio que as questões são bastantes claras. Quando há documentos classificados que desapareceram, os serviços devem agir preventivamente", indicou o primeiro-ministro quando questionado pela deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. E acrescentou: "Toda a informação que me foi transmitida pela senhora secretária-geral do SIRP permite-me dizer que não vejo qualquer tipo de ilegalidade dos serviços."A deputada e líder do BE insistiu na questão, mas o primeiro-ministro manteve a interpretação face aos factos que tinham sido reportados e que a Assembleia da República, como órgão de fiscalização, deve endereçar as questões ao Serviço de Informações da República (SIRP).Esta é a primeira vez que o primeiro-ministro está no Parlamento depois dos factos que envolvem o gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba.No arranque do debate, o primeiro-ministro quis "(Notícia em atualizada às 15:30)