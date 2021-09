Carlos Tavares deixa conselho de administração da Airbus em 2022

Saída no final do segundo mandato vai permitir ao CEO da Stellantis dedicar-se a tempo inteiro à condução do gigante automóvel.

Carlos Tavares deixa conselho de administração da Airbus em 2022









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.