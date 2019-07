CEO da TAP admite que resultado de 2019 "não vai estar no pleno potencial"

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, reforçou esta quinta-feira no Parlamento que 2019 é ainda "um ano de transição" para a companhia aérea, frisando que o resultado "não vai estar no pleno potencial".

As razões apresentadas pelo responsável prendem-se não só com o número de pilotos que estão ainda a ser formados - 150 – mas também com os novos aviões, cujo processo de registo tem demorado cerca de um mês.

Na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Antonoaldo Neves salientou que no acumulado do ano a TAP regista até agora 0,5% de voos cancelados, lembrando que na greve de zelo que teve lugar em março e abril do ano passado os voos cancelados chegaram a 5%.

"Estamos com uma regularidade de 99,5%, que é acima da média global", afirmou, acrescentando que 2019 é "ano de preparação para crescimento do ano que vem". Ainda assim, garantiu que a expectativa é que este ano seja "muito melhor do que o ano passado", quando a empresa apresentou prejuízos de 118 milhões.

Antonoaldo Neves disse ainda aos deputados que o plano estratégico da companhia "não está comprometido".

O responsável salientou que este ano a TAP pagou mais de 60 milhões de euros da dívida garantida pelo Estado.