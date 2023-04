CEO da TAP quis demitir motorista que falou sobre uso do carro para fins pessoais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A presidente executiva da TAP terá tentado demitir o motorista que falou sobre o uso do carro da empresa para transportar familiares seus e justificou a decisão com a falta de vacinação contra a covid-19. A informação foi revelada por Alexandra Reis, que está a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

O episódio foi trazido pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e corroborado por Alexandra Reis - que detalhou que terá acontecido no final de 2021. Em dezembro de 2021, a presidente executiva abordou-a sobre um motorista que não estava vacinado contra a covid-19 e que, por isso, não poderia continuar na empresa.

Alexandra Reis confirmou que se tratava do mesmo motorista que partilhou "com alguma candura" que um outro colega estaria a fazer serviços para a CEO fora do âmbito profissional.

Questionada sobre se tinha havido algum tipo de retaliação, respondeu que "nunca seria despedido por não ser vacinado, até porque a vacinação em Portugal não é obrigatória".

O motorista acabou depois por se vacinar e manteve o posto, revelou.

Após este episódio, o chairman, Manuel Beja, impôs regras para o uso de carros e motoristas para situações pessoais, acrescentou Alexandra Reis.