Alexandra Reis tem dúvidas sobre motivos da sua saída

Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, ainda desconhece os motivos concretos da sua saída da companhia aérea, disse durante a quarta audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Sobre os motivos da sua saída, oficializada a 4 de fevereiro, a ex-administradora apontou que as divergências "não beliscavam" a implementação do plano de reestruturação, contrariando as declarações da CEO da TAP exonerada.

Leia Também Alexandra Reis ainda não sabe valor da indemnização a devolver

Respondendo às perguntas do deputado do Iniciativa LIberal Bernardo Blanco, revelou que o processo da sua saída arrancou a 25 de janeiro de 2022, quando Christine Ourmières-Widener a informou, numa reunião "muito curta", que queria distribuir os seus pelouros a outros membros do conselho executivo. "Pediram-me para sair da empresa" nessa reunião.

Leia Também Marcelo garante que nunca pediu mudança de voo à TAP

"A CEO queria que eu saísse da empresa, confesso que tenho dúvidas sobre os motivos. Não terá ficado claro por mim na altura", sublinhou.

Questionada sobre os motivos da pressa em sair da TAP, disse que "senti sempre sentido de urgência por parte da CEO, o sentido de urgência não era meu".



TAP: Montenegro diz que Medina, Galamba e Ana Catarina Mendes estão "moribundos" Leia Também



Ainspeção-Geral das Finanças (IGF) considerou ilegal o acordo de saída com uma indemnização de 500 mil euros. A gestora, que passados cinco meses de ter saído da TAP foi nomeada por Pedro Nuno Santos para presidente da NAV (empresa pública), já garantiu que iria devolver a indemnização, apesar de não concordar com as conclusões do relatório. Mas ainda está à espera que a TAP lhe indique o valor líquido.





Leia Também Alexandra Reis é a senhora que se segue

(Notícia em atualização)