Alexandra Reis travou contrato com empresa de marido da CEO da TAP

Alexandra Reis defendeu que nunca falou com Christine Ourmières-Widener sobre a proposta feita à TAP pela empresa de informática do marido da CEO da companhia aérea, a Zamna Technologies. Durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, revelou que manteve a sua equipa de "sobreaviso" e deu instruções "muito claras" para não haver nenhuma contratação "àquela empresa".





"Nunca falei com a CEO [da TAP] sobre propostas que essa empresa fez à TAP, nem ela falou comigo" sobre o tema, respondeu, quando foi questionada pela Iniciativa LIberal sobre se esta teria sido uma das divergências entre as duas gestoras. Uma afirmação que Alexandra Reis rejeitou. "Em dezembro de 2021 dei instruções muito claras: nenhuma adjudicação a essa empresa" que desenvolve software, reforçou.



A antiga administradora disse ainda que não tinha conhecimento se a CEO teria ficado "descontente" ou não.





Durante a audição, Alexandra Reis foi refutando haver divergências com Christine Ourmières-Widener, defendendo que se tratava apenas de "pontos de vista diferentes".





Porém, no decorrer das respostas aos deputados, foi revelando alguns "desaguisados" em alguns temas, como a mudança da sede - entretanto travada - e a renovação da frota.