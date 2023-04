Comissão de inquérito à TAP “é um lavar de roupa suja”, diz presidente do SPAC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para que serve a comissão de inquérito à TAP? Apesar de já terem sido ouvidos quatro protagonistas – Alexandra Reis, antiga administradora da TAP e ex-secretária de Estado do Tesouro que está no centro da polémica, bem como a CEO Christine Ourmières-Widener, o CFO Gonçalo Pires e o inspetor-geral de Finanças –, o representante dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) afirma que as audições

...