Costa Silva admite que compra da TAP pela IAG seria bem vista

Com o processo de privatização da TAP já em curso, com uma consulta ao mercado para encontrar potenciais compradores, o ministro da Economia português admite que a possibilidade de ser o grupo IAG - que junta a British Airways, a irlandes Aer Lingus e as espanholas Iberia e Vueling - seria bem acolhida.





Em entrevista ao El Economista publicada esta sexta-feira, António Costa Silva defende que "a TAP é agora uma companhia saneada e foram criadas as condições adequadas para a privatização e a Iberia e outros operadores internacionais possam participar na operação".Entre os candidatos já ventilados contam-se nomes como a Lufthansa ou a Air France-KLM, mas o ministro sublinha os trunfos do grupo IAG devido à Iberia. "As ligações com o hub do aeroporto de Barajas (em Madrid) impulsionaria quer o turismo quer a economia portuguesa e aqui não só a TAP tem um papel importante mas também a Iberia".Costa Silva lembra que a Iberia tem ligações com os três principais aeroportos portugueses - Lisboa, Porto e Faro.O governante português destaca que "temos que tratar a conectividade aérea porque existem estudos que revelam que a sua ausência condiciona a nossa economia face ao resto da Europa, uma vez que somos um país periférico".