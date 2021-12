Covid-19: Mais de 5.600 voos cancelados em todo o mundo devido à nova variante

Mais de 5.600 voos foram cancelados pelas companhias aéreas de todo o mundo, no fim de semana de Natal, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, a Ómicron, segundo dados do 'site' FlighAware.Só este domingo, até às 13:40 (hora de Lisboa), registavam-se quase 2.500 cancelamentos de voos, 850 dos quais com origem ou destino nos EUA.Por outro lado, cerca de 3.500 voos registavam atrasos em todo o mundo.Já para domingo estão programados cerca de 800 cancelamentos.Na sexta-feira, os dados do FlighAware revelavam 2.400 cancelamentos e quase 11.000 voos com atrasos.Pilotos, comissários de bordo e outros profissionais tiveram que ser colocados em quarentena, após terem estado expostos à covid-19, levando companhias como a Lufthansa, Delta e a United Airlines a cancelar voos.A United Airlines teve de cancelar 439 voos entre sexta e sábado, 10% dos que estavam programados."O pico de infetados com a Ómicron em todo o país, durante esta semana, teve um impacto direto nas nossas tripulações", apontou a United Airlines, citada pela Agência France Presse (AFP).A Delta Airlines, por sua vez, cancelou 170 voos na sexta-feira e 280 hoje.Pelo menos, uma dezena de voos da Alaska Airlines também foram cancelados, após os funcionários terem estado "potencialmente expostos ao vírus".A covid-19 provocou mais de 5,38 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.