Dificuldades com fornecedores travam aumento de produção da Airbus

O plano da Airbus de aumentar a produção, à medida que voos recuperam da pandemia, está a pôr à prova os fornecedores que têm tido dificuldade em contratar mão-de-obra suficiente e em garantir materiais.





O fabricante europeu anunciou em maio que pretendia aumentar a produção da família do A320, a mais vendida, para 45 aviões por mês até ao quarto trimestre do ano, planeando chegar à meta dos 70 no início de 2024. Apesar de existir procura para aguentar esses níveis (e até mais elevados), os fornecedores não estão em condições de os satisfazer, reconheceu o diretor comercial da Airbus, em entrevista à Bloomberg.



Christian Scherer sublinhou que "há fornecedores que têm sido gravemente atingidos pela desaceleração e perderam parte da sua mão-de-obra e capacidade de investimento ou ambos". "Estamos numa situação de aumento de produção que está constrangida pela cadeia de abastecimento", reforçou.





Se, por um lado, a Airbus teve dificuldades em entregar aviões com rapidez suficiente antes da pandemia, por outro, os novos planos chegam depois de um corte, em cerca de um terço, das taxas de produção durante a crise provocada pela covid-19.





Leia Também DJ Airbus confiante no aumento dos alvos de produção

Um cenário que deixou fornecedores, muitos dos quais de pequena dimensão, com dificuldades em recontratar e em adquirir materiais – tudo isto depois de terem perdido importantes receitas no último ano e meio. As incertezas nas cadeias de abastecimento em todo o mundo também não ajudaram.





O chefe de vendas da Airbus admite uma certa "frustração", já que o fabricante tem assistido a um interesse explícito em novas encomendas na Europa, onde a procura tem melhorado à medida que a taxa de vacinação aumenta e as restrições de viagens diminuem.