Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado abandonam TAP no final de abril

Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado apresentaram a demissão do conselho de administração da TAP, avança esta quarta-feira o Eco, que cita fontes da companhia aérea.O advogado que liderou o processo de reversão da privatização e Esmeralda Dourado irão manter-se em funções até final de abril, assinando ainda as contas do exercício de 2020, refere o jornal.Apesar do mandato da atual administração da empresa ter terminado em dezembro, a negociação em curso em Bruxelas sobre o processo de reestruturação da TAP tem adiado a eleição de novos órgãossociais.O Eco precisa que as cartas de demissão foram apresentadas na segunda-feira. Recentemente, também Ana Pinho, administradora não executiva, apresentou a sua renúncia.