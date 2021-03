Novo CEO da TAP deverá chegar antes da AG de abril

O novo CEO da TAP será estrangeiro e está previsto que chegue à companhia antes da assembleia geral (AG) que se irá realizar na segunda quinzena de abril. O Negócios sabe que o processo de contratação do gestor ainda não está fechado, mas é provável que o seu nome seja anunciado nos próximos tempos.





Garantida está a continuidade de Ramiro Sequeira. O atual CEO perderá esta posição, mas manter-se-á na administração da TAP, onde irá ajudar o seu sucessor a conhecer os cantos da casa.





Quanto à situação de Miguel Frasquilho, atual presidente do conselho de administração, é ainda uma incógnita. A SIC avançava ontem com a possibilidade do gestor sair da transportadora, mas segundo o Negócios apurou o acionista Estado ainda não tomou qualquer decisão sobre esta matéria. Ou seja, as duas hipóteses, permanência ou saída, mantêm-se em aberto.





A reconfiguração da gestão da TAP voltou quarta-feira à ordem do dia, após se ter sabido que Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado tinham apresentado a sua demissão da administração da transportadora com efeitos a partir de abril e após assinarem as contas de 2020.





A saída de Lacerda Machado é particularmente significativa, visto que foi uma escolha pessoal do primeiro-ministro, António Costa, para liderar o processo negocial de reversão da privatização da TAP em 2015.





O mandato desta administração terminou em dezembro mas a AG eletiva tem sido protelada devido à negociação da reestruturação que o Governo está ainda a negociar com Bruxelas.