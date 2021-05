Encontrada droga escondida na fuselagem de avião de carga da TAP na Venezuela

Foi encontrada droga escondida na fuselagem de um avião de carga da TAP, na Venezuela. Ao CM a TAP confirma que se trata de um voo exclusivamente cargueiro que liga Caracas a Lisboa, e que tudo ocorreu esta segunda-feira, 5 de maio.



"As autoridades locais a conduzir as investigações relativas a produtos de eventual natureza estupefaciente, que terão sido encontrados no porão de carga, numa ação de controle de segurança obrigatória da aviação civil da responsabilidade da Guarda Nacional Bolivariana", adianta a TAP ao Correio da Manhã.



A aeronave, cujo voo foi cancelado, fazia viagem de regresso a Lisboa quando cães encontraram a carga escondida.





Os três tripulantes deste voo cargueiro encontram-se no hotel e a TAP "está a prestar toda a colaboração e informações às autoridades locais".