Estado aumenta capital da TAP de 41,5 para 503,5 milhões

O capital social da TAP foi esta segunda-feira aumentado em 462 milhões de euros, passando de 41,5 para 503,5 milhões de euros, no âmbito do apoio estatal à companhia aérea, informou a empresa em comunicado enviado à CMVM.A operação realizou-se mediante "uma entrada em dinheiro, no montante de €462.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões de euros), pela República Portuguesa, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e a subscrição, pela mesma, de 92.400.000 (noventa e dois milhões e quatrocentas mil) novas ações ordinárias representativas docapital social da TAP, com o valor nominal unitário de €5,00 (cinco euros)".Na sequência da operação, a TAP passa a ter "como acionista direto a República Portuguesa, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com uma participação social representativa de cerca de 92% na TAP, continuando os remanescentes cerca de 8% do capital social da TAP a ser detidos diretamente pela TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (a "TAP SGPS")".O comunicado sublinha que "este aumento de capital da TAP traduz-se num reforço da estrutura de capitais da TAP e não altera materialmente o controlo exercido sobre a TAP, na medida em que a República Portuguesa detém atualmente, direta e indiretamente, uma participação de 72,5% do capital social da TAP SGPS, o que significa que o beneficiário efetivo da TAP se mantém inalterado".