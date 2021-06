Eco: Christine Ourmières-Widener vai liderar a TAP

Christine Ourmières-Widener será a presidente executiva da TAP, avançou o Eco. "A gestora francesa, com experiência de liderança no setor da aviação, será oficializada quando o Governo divulgar a lista dos órgãos sociais da TAP, obrigação que tem de ser cumprida até 10 de junho, 15 dias antes da assembleia geral marcada para 24 de junho", refere a mesma fonte, que adianta que Miguel Frasquilho deverá ser reconduzido como chairman.



O Ministério das Infraestruturas, contactado pelo Negócios, diz que não comenta nomes.

Com experiência no setor da aviação, Christine Ourmières-Widener é especialista em processos de reestruturação e foi CEO do Flybe Group, companhia aérea regional com operação no Reino Unido (entretanto alvo de uma operação de venda).

Antes de integrar o Flybe, foi CEO de uma sociedade de leasing especializada no setor da aviação, e o seu percurso inclui também funções na Air France/KLM, acrescenta o Eco.