Fim dos cortes pesou 65 milhões nas contas da TAP

Nos primeiros nove meses do ano, a TAP registou lucros históricos. Os custos com pessoal subiram 60% no último trimestre devido à reposição da maioria dos cortes salariais, o que acabou por ser mais do que compensado com a descida do custo com combustível.



A TAP, que está a ser alvo de um processo de reprivatização, teve lucros recorde nos primeiros nove meses do ano. Miguel Baltazar Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 25 de Outubro de 2023 às 08:00







A TAP continua na rota dos resultados positivos à boleia do crescimento acima do esperado do turismo. Até setembro, alcançou lucros de 203,5 milhões de euros, um valor que compara com os prejuízos de 90,8 milhões de euros registados em igual período do ano passado. É o resultado "mais elevado de sempre desde que são divulgados resultados trimestrais", destacou a companhia em comunicado. Isto apesar do agravamento nos custos,

