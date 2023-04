Galamba autorizou ex-CEO da TAP a participar em reunião secreta com PS, diz SIC

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, trocou mensagens através do Whatsapp com um adjunto em que "autoriza claramente" a presença da ex-CEO da TAP na reunião secreta dos deputados do PS realizada a 17 de janeiro, avança a SIC.De acordo com a estação televisiva, a reunião dos deputados socialistas que integram a comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea serviu para que o deputado Carlos Pereira e Christine Ourmières-Widener combinassem as questões que o parlamentar socialista iria colocar e as respostas que a gestora deveria dar.Carlos Pereira viria a abandonar a comissão parlamentar de inquérito à TAP após ser revelado que tinha participado na reunião a que tinha assistido a ex-CEO.A SIC revelou os documentos e mensagens no Jornal da Noite desta quinta-feira.A estação refere algumas das sugestões que terão sido dadas pelos deputados à gestora para as respostas na sua audição parlamentar, nomeadamente sobre a saída de Alexandra Reis da administração da companhia aérea."Há divergências sobre a implementação do plano de reestruturação", "Não há nada pessoal. Isso é chocante até pensarem nisso" e "Sobre comunicações com o Governo enviámos tudo para a IGF", são algumas das sugestões que terão sido feitas a Christine Ourmières-Widener.A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua tinha revelado, durante a tarde, que dos documentos enviados pelo Governo à comissão parlamentar constava uma captura de ecrã de uma mensagem enviada por um adjunto de João Galamba indicando que a ex-CEO pretendia participar na reunião de preparação da audição. E, o ministro das Infraestruturas aceitou o pedido de Christine Ourmières-Widener.Notícia atualizada às 20:06