João Galamba deu guião à CEO da TAP para a audição no Parlamento

João Galamba terá transmitido à CEO da TAP, na reunião secreta de 16 de janeiro último, o guião que a gestora francesa deveria seguir quando fosse ouvida na comissão parlamentar de Economia, dois dias depois, sobre a indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis.No último sábado, o ministro das Infraestruturas afirmou que a reunião foi pedida por Christine Ourmières-Widener a Frederico Pinheiro, adjunto de Galamba exonerado há uma semana, mas, segundo apurou o Correio da Manhã (acesso pago), foi o ministro quem convocou a CEO da TAP para a reunião. No encontro, terá ficado acordado que a CEO da TAP transmitiria aos deputados a versão de que a TAP comunicou a indemnização milionária de Alexandra Reis ao Ministério das Infraestruturas e não tinha obrigação de avisar o Ministério das Finanças.A reunião secreta de Galamba com a CEO da TAP, em 16 de janeiro, foi realizada às 8:45. Foram convocadas seis pessoas: Christine, Frederico Pinheiro e Marco Rebelo, ambos adjuntos do ministro das Infraestruturas, Lourdes Nascimento, secretária do ministro, e mais duas pessoas ligadas ao gabinete de Galamba. Na reunião acabaram por participar quatro pessoas: Galamba, Christine, Pinheiro e Manuela Simões, diretora jurídica da TAP.