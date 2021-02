Governo chama negociador para tentar acordo na TAP

O especialista em direito laboral que negociou acordos com os estivadores de Lisboa em 2018 e com os motoristas de matérias perigosas em 2019 voltou a ser chamado pelo Governo, agora para um entendimento com os sindicatos da TAP.

