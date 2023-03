Governo destaca “resiliência" da TAP após resultados “acima do esperado”

O ministério das Infraestruturas elogiou os resultados alcançados pela TAP no exercício de 2022. Em comunicado, o ministério liderado por João Galamba destaca que estes resultados "decorrem do empenho no processo que visa garantir a sustentabilidade operacional e financeira de longo prazo da empresa".

Em causa está o lucro de 65,6 milhões de euros, o que configura um crescimento da receita acima do esperado e antecipa em mais de dois anos as metas estipuladas no plano de reestruturação acordado com Bruxelas. As contas relativas a 2022, o primeiro lucro desde 2017, vão ser apresentadas por Christine Ourmières-Widener esta terça-feira à tarde aos analistas e investidores. Este ano, a companhia aérea optou por não realizar conferência de imprensa, após a decisão do Governo de demitir por justa causa a CEO e o presidente do conselho de administração, Manuel Beja.

Em reação aos resultados, o Governo sublinha ainda que "num ano ainda afetado pela pandemia, pela guerra na Ucrânia, pelo disparar dos preços dos combustíveis e pela mudança do sistema de tráfego aéreo no hub, que condicionou de forma significativa a atividade da TAP, a companhia provou a sua resiliência".

E, olhando já para o virar da página, destaca que "a possibilidade de produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) no hub de Lisboa, a resolução dos constrangimentos aéreos operacionais, bem como a nova solução para o reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, perspectivam-se como oportunidades de criação de valor acrescentado para a TAP e para Portugal".