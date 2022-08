Groundforce embalada para a nova líder mundial

A 1 de agosto, a National Aviation Services (NAS), do Kuwait, congratulava-se por ser sido “selecionada como licitante preferencial pelos administradores de insolvência da SPdH/Groundforce (Serviços Portugueses de Handling) para a aquisição da empresa”, dizendo esperar um “alinhamento de interesses” com os credores e trabalhadores e com a garantia de “uma relação construtiva” com os sindicatos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...