Lacerda Machado: "A TAP sozinha não consegue sobreviver muito mais tempo"

abordagens" de várias entidades sobre o tema, assegurando, contudo, que não está "envolvido com ninguém". E só irá aceitar qualquer proposta se achar que não há conflito de interesses.





reversão parcial da privatização da empresa em 2016, não exclui envolver-se no processo de venda da empresa





er útil à TAP é haver alternativas àquilo que se tem perfilado", explicou.

Leia Também Governo e novo CEO da TAP preparam mudanças no conselho executivo

Diogo Lacerda Machado garante que não teve contactos com o atual Governo sobre o processo de privatização da TAP. Mas admitiu que tem tido "Porém, o advogado, que teve um papel de destaque nase achar que pode ser útil à própria TAP. "SE deixou o aviso que "a TAP sozinha não consegue sobreviver muito mais tempo". Isto porque a aviação é "um negócio de volume, escala e margens baixas", acrescentou o antigo administrador não executivo da companhia aérea que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito (CPI).

O advogado, que admitiu ser amigo próximo de António Costa, assegurou, contudo, que não tem falado com ninguém do Governo sobre privatização da TAP, incluindo com o primeiro-ministro. "Não falo com o meu amigo António Costa sobre a TAP desde 9 de abril de 2020", referiu.





O Governo já anunciou que quer aprovar o decreto-lei para avançar com a privatização da TAP até ao verão. Até ao momento, ainda não são conhecidos os moldes do processo, incluindo a participação que será alienada.



Questionado também pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sobre a sua participação no processo do novo aeroporto para a região de Lisboa, disse não ter "nenhum envolvimento". "Espero é que se faça", arrematou.



"Não compreendo" os 55 milhões pagos a Neeleman



Sobre o pagamento de 55 milhões de euros pelo Estado a David Neeleman para sair do capital da TAP em 2020, Lacerda Machado, que saiu da empresa em março de 2021, disse não ter qualquer envolvimento na decisão."Vai ter de perguntar a quem tomou a decisão", disse a Mariana Mortágua.



Lacerda Sales rende Seguro Sanches na presidência da comissão de inquérito à TAP Leia Também



Na sua opinião, enquanto juritsta, esta cláusula aplica-se ao acordo parassocial assinado entre o Estado e a Atlantic Gateway - consórcio de David Neeleman, que Lacerda Machado considera "um homem genial no mundo da aviação", e Humberto Pedrosa que ganhou a privatização da TAP em 2015. "O acordo parassocial não vigorava mais perante alteração tão radical das circunstâncias", sustentou.





A proposta para avançar com a comissão de inquérito à companhia aérea foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022.