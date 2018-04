Lucros da TAP acima dos 10 milhões? "Espero que a realidade seja muito melhor"

Humberto Pedrosa, presidente da Barraqueiro e accionista da TAP, assume ao Negócios que as contas finais da TAP não estão fechadas, mas mostra-se optimista com o resultado.

À margem da cerimónia da entrega da subconcessão do Metro do Porto à Barraqueiro, Humberto Pedrosa falou da TAP.



O presidente do grupo Barraqueiro e accionista da TAP através da Atlantic Gateway (que detém 45% da empresa transportadora) garantiu ao Negócios que os lucros do grupo TAP poderão mesmo ser acima dos 10 milhões.



O valor não revelou, mas quando questionado pelo Negócios sobre se seria de dois dígitos respondeu "sim" e para não ficar dúvidas à pergunta sobre se serão mais de 10 milhões respondeu: "Espero que a realidade seja muito maior do que essa".



No entanto as contas ainda estão a ser fechadas, referiu, mas os resultados serão "positivos, bons". "Não vamos perder dinheiro", garantiu.





Já anteriormente Humberto Pedrosa, em entrevista ao Negócios e Antena 1, tinha garantido que o grupo TAP tinha saído do vermelho em 2017, mesmo com o impacto negativo da operação de manutenção no Brasil.