Maria Araújo: "Valor da indemnização a Alexandra Reis não foi decidido pela tutela"

A antiga chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos diz que todo o processo de negociação da indemnização com Alexandra Reis foi levado a cabo com a então CEO da TAP e reconheceu que "não soaram as campainhas".

