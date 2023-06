Medina teve "convicção" que valor de indemnização de Alexandra Reis era "significativo"

Questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda, Filipe Santos Soares se o valor em cuasa, 50 mil euros, não lhe tinha causado indignação, admitiu que teve "convicção de que se tratava de um valor particularmente significativo".



Fernando Medina revelou que soube do processo de saída de Alexandra Reis no dia 21 de dezembro, quando as Finanças receberam as perguntas do Correio da Manhã que publicou a noticia três dias depois. Antes disso, "não tinha nenhum conhecimento", garantiu o ministro das Finanças que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. Ou seja, quando a convidou para integrar o seu ministério, como secretária de Estado do Tesouro, não sabia.Questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda, Filipe Santos Soares se o valor em cuasa, 50 mil euros, não lhe tinha causado indignação, admitiu que teve "convicção de que se tratava de um valor particularmente significativo". Após a polémica rebentar, Alexandra Reis colocou logo o seu lugar à disposição, garantiu Fernando Medina.



As audições arrancaram a 29 de março com a Inspeção-Geral de Finanças. Fernando Medina fechou a ronda de 46 audições presenciais, sendo esperadas cerca de mais 10 por escrito, entre as quais David Neeleman. A votação do relatório final da CPI deverá ser a 13 de julho.