Medina defende que relatório da IGF é mais “sólido” do que qualquer parecer jurídico

Fernando Medina mostrou-se confiante na base legal para a demissão por justa causa da antiga CEO e do ex-chairman da TAP. E rejeita a ideia de que só procuraram aconselhamento jurídico depois de anunciar as demissões por justa causa em direto numa conferência de imprensa a 6 de março.





Na audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, o ministro das Finanças quis ainda "desfazer o mito" em torno do parecer que supostamente existia e depois veio a saber-se que, afinal, a base da decisão partiu unicamente do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que considerou indevido o pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis por violar os estatutos de gestor público.



Fernando Medina considera que a o relatório da IGF é mais "sólido" do que qualquer parecer jurídico, lembrando que para elaboração do mesmo foram ouvidos os principais intervenientes no processo e foi feito um levantamento "exaustivo" dos factos.





"A conclusão foi evidente para nós: houve uma violação grave da lei que deveria ter como fim a demissão da engenheira Christine Ourimières-Widener e do doutor Manuel Beja".

Sobre o Governo só ter procurado enquadramento jurídico depois de ter tomado a decisão de demitir os gestores, diz tratar se de uma ideia "totalmente falsa e absurda alimentada por quem quer prejudicar o Governo".

