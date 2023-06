Medina: “Todos agiram achando que a lei estava a ser cumprida”

Fernando Medina acredita que todos os envolvidos no caso Alexandra Reis agiram de boa fé, achando que não estavam a violar a lei. Porém, como se veio a confirmar que incumpriram a lei, "a sanção é a demissão", justificou.

"Todos agiram achando que a lei estava a ser cumprida, mas como não estavam a infração é grave e a sanção é a demissão", referiu o ministro que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP.

Em causa estão as conslusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis ter sido ilegal por violar as regras do gestor público.

Confrontado com eventuais interferências das Finanças na IGF - tutelada pelo Ministério da Finanças - disse ser "insultuoso".

Questionado pelo deputado do PSD, Hugo Carneiro, sobre se tinha dito a Christine Ourmières-Widener que se se demitisse teria direito a um bónus ou indemnização, Fernando Medina respondeu:"Por esta altura, toda a gente no país já deve saber que uma renúncia não dá lugar a indemnização".

Sobre Alexandra Reis, garantiu ainda que a decisão de a convidar para secretária de Estado do Tesouro foi sua. "A decisão da escolha de Alexandra Reis foi minha", disse.

Justificou a contratação com o perfil da gestora destacando uma das principais vantagens o facto de ter experiência na gestão pública. E rejeitou qualquer conflito de interesse, apesar de Alexandra Reis ir tutelar a TAP. Para Medina, haveria conflito de interesses era se "viesse de uma companhia aérea privada".