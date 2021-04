"Não é mau termos uma transportadora de bandeira, mas não é tão fundamental"

"Não é mau termos uma empresa [transportadora aérea] de bandeira, mas não é tão fundamental", afirma Luís Todo Bom, gestor de empresas e professor convidado do ISCTE, em entrevista ao Negócios e Antena 1.



Para o comentador, "a competitividade do transporte aéreo para Portugal tem muito mais a ver com a competitividade dos aeroportos do que termos uma empresa própria", realça, acrescentando que "se a TAP desaparecer não há nenhum turista que deixe de vir a Portugal por não existir TAP. Agora, se pudermos ter uma TAP é melhor? É. Vale a pena gastar 4 mil milhões numa TAP? Não tenho a certeza".



Isto a propósito da injeção de capital de 1.200 milhões de euros que a TAP levou do Estado. Luís Todo Bom critica ainda, por outro lado, a reversão parcial da privatização da TAP concretizada pelo Governo de António Costa.





"Uma empresa em dificuldades a primeira coisa que faz é redução de custos e redução de dimensão, que é para lhe permitir sobreviver. E depois cresce a seguir. É isso que vai ser feito na TAP? Não tenho a certeza", conclui.