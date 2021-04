Banca "não aguenta a extensão das moratórias indefinidamente"

As moratórias não resolvem os problemas das empresas, só os adiam. Para Luís Todo Bom, professor convidado do ISCTE e gestor de empresa, "as moratórias têm repercussões enormes no sistema financeiro, que não aguenta a extensão das moratórias indefinidamente".E há o risco financeiro "se se estender as moratórias a partir de determinado ponto". É que, realça o mesmo responsável em entrevista ao Negócios e Antena 1, "provavelmente a capacidade de recuperação das empresas já não existe e portanto vamos ter um aumento do crédito malparado que a banca não é capaz de absorver. É necessário encontrar um equilíbrio aqui".Esse limite já não estará longe, pondo "em risco o rácio do sistema financeiro".Por isso, é contra "uma extensão global, total, indiscriminada" das moratórias.Há moratórias privadas que já terminaram, estendendo-se as moratórias públicas de crédito bancário até final de setembro.