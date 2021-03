Nova administração na TAP só com reestruturação aprovada por Bruxelas

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feira no Parlamento que a nova administração da TAP não vai entrar a meio da elaboração e da negociação do plano de reestruturação, o que reconheceu que poderá vir a ser aprovado apenas em maio.

A nova administração "só entra quando o plano de reestruturação estiver aprovado em Bruxelas", afirmou o governante, frisando que para o Governo isso foi "sempre claro".

"A única coisa que mudou é que os trabalhos com Bruxelas se estão a prolongar", disse Pedro Nuno Santos, lembrando que o Executivo chegou a falar em fevereiro, acreditou poder fechar em março, "mas é muito provável que possa cair até maio" .

"Obviamente isso atrasa a entrada da nova administração, mas não há nenhum problema com a gestão da TAP, que tem uma equipa a fazer o trabalho".

O ministro das Infraestruturas salientou ainda que o plano de restruturação está a ser negociado com Bruxelas e ao mesmo tempo a ser executado.

"Temos um plano coerente e consistente, que tem sido elogiado por quem o tem analisado", frisou ainda Pedro Nuno Santos, acrescentando que "tudo corre de forma a que possamos, dentro das dificuldades com que a TAP se depara, conseguir negociar bem o plano de reestrutração". No entanto, salientou, que "há variáveis que não dominamos, desde logo o primeiro trimestre de 2021, que foi inesperado para nós, pior do que prevíamos".