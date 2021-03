Montijo: Lei que retira poder às autarquias só com avaliação ambiental estratégica no terreno

Leia Também Nova administração na TAP só com reestruturação aprovada por Bruxelas

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu esta quarta-feira no Parlamento que o Governo não avançará com a alteração da lei que retira poderes aos municípios, impedindo-os de "vetar" projetos de interesse nacional como seja um aeroporto, até que a avaliação ambiental estratégica que comparará três alternativas, entre as quais Alcochete, estiver no terreno."Fica o compromisso com o PSD que não avançaremos com a alteração da lei enquanto não dermos início à avaliação ambiental estratégica", afirmou o governante, frisando que "há ainda coisas por decidir", como a entidade que irá fazer essa avaliação.Pedro Nuno Santos lamentou que o país seja "há décadas incapaz de dar resposta ao aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa".O ministro lembrou que na sequência da posição contrária dos municípios da Moita e do Seixal ao projeto para o Montijo, o Executivo deu resposta ao repto do PSD para um esforço adicional junto dos municípios, mas "nada do que pudéssemos apresentar faria mudar a posição dos municípios, o que levou a situação de impasse"."Consideramos que a lei é errada, e que nenhum município sozinho deve ter poder de bloquear construção de infraestrutura de importância nacional", afirmou Pedro Nuno Santos, salientando que com a decisão de avançar com a avaliação ambiental estratégica o Governo deu resposta a exigências do PSD para aceitar votar favoravelmente a alteração da lei.Esta avaliação vai comprar três alternativas: Humberto Delgado+Montijo como aeroporto complementar, Humberto Delgado+Montijo como progressivamente o aeroporto principal e campo de tiro de Alcochete."Temos de encontrar um mecanismo que permita fazer a avaliação ambiental estratégica, que é mais que avaliação ambiental", ao "confrontar localizações, fazer comparação de prazo, de custo, de benefícios", disse Pedro Nuno Santos, frisando que "não há solução aeroportuária sem espinhas".