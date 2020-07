Ramiro Sequeira vai ser presidente interino da TAP

O substituto de Antonoaldo Neves como presidente da TAP escolhido pelo Governo será Ramiro Sequeira, avançou o Expresso e confirmou o Negócios. Sequeira vai assumir funções de forma interina.Chegou à TAP em setembro de 2018 para ocupar o lugar de Chief Operating Officer (COO) e tem uma vasta experiência profissional na aviação, na qual se destacam os 12 anos no Grupo IAG (British Airways e Iberia), onde desempenhou funções operacionais.A nomeação de Ramiro Sequeira ainda terá de ser certificada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Esta escolha significa que Antonaldo Neves, até agora CEO da companhia, está prestes a sair, sendo que, ao gestor brasileiro, a TAP terá de pagar os salários vincendos até ao final do mandato que terminaria no fim deste ano, não havendo assim lugar a indemnização.Na comissão executiva vão manter-se David Pedrosa e Raffael Quintas.Antes da opção por Ramiro Sequeira, David Pedrosa e Valter Fernandes, CEO da Portugália, chegaram a ser convidados para ocupar o lugar. Por circunstâncias diversas ambos declinaram.Sequeira irá liderar temporariamente a operadora pois, como anunciou o ministro das Infraestruturas , Pedro Nuno Santos, a futura gestão da TAP resultará do processo de recrutamento que será levado a cabo por uma empresa especializada no setor e que irá "procurar, no mercado internacional, gestores qualificados, experientes e com competência na aviação".O Governo defende ter optado por esta via de modo a assegurar que a próxima administração da companhia conhece o setor e detém a experiência necessária para conduzir a empresa, bem como para despolitizar o processo de escolha."Não há nenhuma razão para que o Governo não escolha como um acionista privado. O que o Estado tem de fazer na TAP é adotar procedimentos profissionais de escolha das equipas de gestão", sustentou Pedro Nuno Santos na conferência de imprensa em que revelou também que Antonoaldo Neves seria substituído.O Negócios sabe, contudo, que a empresa de recrutamento que vai tomar conta do processo de seleção não foi ainda escolhida pelo Governo. O Executivo acredita que entre o início e o final do processo de recrutamento serão necessários em torno de três meses, pelo que a futura equipa de gestão da operadora não deverá assumir funções antes do final deste ano ou do início de 2021.Veja aqui a entrevista que Ramiro Sequeira deu ao Jornal da TAP aquando da sua chegada à companhia aérea.(Notícia atualizada)