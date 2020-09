Ramiro Sequeira passa esta quinta-feira a CEO da TAP

A TAP anunciou esta quarta-feira, em comunicado à CMVM, que na sequência da renúncia apresentada pelo CEO Antonoaldo Neves e da aceitação pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) da sua substituição nas funções de administrador responsável da TAP ("accountable manager"), nos termos do regulamento europeu, designou hoje Ramiro Sequeira para o cargo de vogal do conselho de administração da TAP.



A nomeação, acrescenta na mesma nota, é para o período remanescente do mandato em curso (triénio 2018-2020) e tem efeitos a partir desta quinta-feira, dia 17 de setembro.



Ramiro Sequeira assumirá também as funções de presidente da comissão executiva e de administrador responsável da TAP, a partir de amanhã.

A companhia aérea salienta ainda que Antonoaldo Neves apresentou igualmente renúncia aos demais cargos por si assumidos na estrutura diretiva das restantes entidades que compõem o Grupo TAP, incluindo na TAP SGPS, sendo substituído esta quinta-feira por Ramiro Sequeira.



O nome do novo CEO foi conhecido no final de julho, sendo que assumirá esta função de forma interina, já que o Governo anunciou desde logo no acordo para a saída de David Neeleman a intenção de recorrer a uma consultora especializada para procurar, no mercado internacional, gestores qualificados, experientes e com competência na aviação.



Ramiro Sequeira chegou à transportadora aérea em setembro de 2018 para ocupar o lugar de Chief Operating Officer (COO) e tem uma vasta experiência profissional na aviação, na qual se destacam os 12 anos no Grupo IAG (British Airways e Iberia), onde desempenhou funções operacionais.