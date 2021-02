Sindicato dos pilotos chegou a Acordo de Emergência com TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) comunicou já aos seus associados ter chegado ao final da tarde de ontem a um Acordo de Emergência com a TAP e o Governo.





No entanto, o sindicato refere ter assumido "o compromisso de só divulgar os detalhes do Acordo após o final das negociações entre os nossos interlocutores e as outras estruturas representativas dos trabalhadores, o que se prevê venha a acontecer" esta sexta-feira ao fim do dia.





O SPAC quer ainda submeter o Acordo de Emergência aos seus associados, antes de fechar o entendimento.





O plano de reestruturação da TAP entregue a Bruxelas previa a saída da companhia de um total de 500 pilotos, mas na sequência das negociações e da disponibilidade manifestada pelo SPAC para aplicar a estes trabalhadores um corte salarial acima dos 25% que seria transversalmente aplicado, terá sido possível reduzir o número de saídas.





Às propostas apresentadas pelo sindicato, a TAP chegou a apresentar uma contraproposta para a dispensa de 458 pilotos e a redução de remunerações, tendo o SPAC admitido cortes salariais de 50%, segundo foi noticiado esta semana pelo Correio da Manhã.





O prazo para fechar os acordos de emergência era o passado domingo, dia 31 de janeiro, mas as negociações têm continuado de forma a que a TAP consiga chegar a acordos de emergência com os diferentes sindicatos, evitando a imposição de um acordo sucedâneo, suspendendo unilateralmente cláusulas do Acordo de Empresa.





O plano de reestruturação da TAP que foi entregue a Bruxelas a 10 de dezembro, previa o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia, e 250 das restantes áreas, a redução de 25% da massa salarial do grupo e a diminuição da frota da companhia para 88 aviões.